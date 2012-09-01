Бютовец раздавал школьникам пакеты со своим именем

Кандидат в народные депутаты, действующий нардеп-бютовец Виталий Чудновский поздравил школьников с Днем знаний пакетами со своим именем.

Он идет на выборы как самовыдвиженец по одномандатному округу №90 в Белой Церкви Киевской области. Именно там он и провел свою поздравительную акцию, сообщает НБН.



В СМИ Чудновского также считают женихом сестры главы Администрации Президента Сергея Левочкина Юлии Левочкиной, которая баллотируется в депутаты по округу в Феодосии от Партии регионов.





Ранее «Главред» сообщал, что накануне Дня победы в Шосткинске Сумской области избирателям, в том числе и ветеранам ВОВ, раздавали яд. Всем желающим, совершенно бесплатно раздавали препарат с многообещающим названием «Смерть жукам».

А на Черниговщине бывший губернатор Владислав Атрошенко раздает продуктовые наборы.

Так, 11 июля жители села Советская Слобода получили пакеты с 2 кг муки, 2 кг сахара и открыткой от Атрошенко.

В Луганске пенсионерам раздавали подарочные пакеты, в которые входит колбаса, сыр, буханка хлеба и бутылка водки.



Фото Alexandr Lemenov, НБН.

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