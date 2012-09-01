ЦИК требует у телевизионщиков выделить эфирное время для агитации на выборы

{1-}Центральная избирательная комиссии Украины заявляет, что ей мешают выполнять предписания закона о жеребьевке для определения очередности предоставления эфирного времени для предвыборной агитации за счет госбюджета.

В частности, ЦИК обязал Нацсовет по телерадиовещанию и Госкомтелерадио "обеспечить безусловное выполнение" требований закона о предоставлении эфирного времени государственными региональными телерадиоорганизациями Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской областей, сообщает ЛИГА.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, согласно документу, расписание предварительного расписания эфирного времени для ведения предвыборной агитации в этих областях должно быть предоставлено до 12:00 часов 3 сентября.

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"Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания и Государственный комитет телевидения и радиовещания не осуществили необходимые меры, необходимые для обеспечения эфирного времени политическим партиям и кандидатам в народные депутаты для проведения предвыборной агитации. При таких условиях Центризбиркому создаются препятствия для выполнения предписаний закона о жеребьевке для определения очередности предоставления эфирного времени", - отмечается в постановлении ЦИК.

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Напомним, в соответствии с законом о выборах народных депутатов, Центризбирком должен провести жеребьевку по предоставлению эфирного времени партиям и кандидатам-мажоритарщикам не позднее 4 сентября.

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