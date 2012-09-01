На Хмельнитчине регионалы агитировали школьников тетрадями без полей

В Хмельницкой области 1 сентября регионалы агитировали школьников за свою партию тетрадями, карандашами и линейками с партийным логотипом, сообщает Украинская правда.

Презенты детям были выданы в Старосинявском районе. Утром директора школ раздали каждому из учащихся по четыре тетради в линию, коробку карандашей и по линейке со словами: "Это вам от Партии регионов".

На всех перечисленных товарах был нанесен логотип Партии регионов. В тетрадях не обозначены поля.

Как сообщал Главред, кандидат в народные депутаты, действующий нардеп-бютовец Виталий Чудновский поздравил школьников с Днем знаний пакетами со своим именем.

Фото: pravda.com.ua

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