США прекратили учебу афганских солдат из-за частых расстрелов учителей

{1-} Командование армии США в Афганистане приняло решение приостановить набор новых рекрутов в программу обучения афганских солдат и сотрудников сил безопасности из-за участившихся случаев убийств ими американских военных.

Об этом 1 сентября сообщает Washington Post.

По словам представителей командования, США намерены пересмотреть и ужесточить механизмы приема афганцев в программу обучения, чтобы с самого начала исключить возможность попадания в нее неблагонадежных элементов.

Когда именно набор рекрутов будет возобновлен, пока неясно.

Как отмечается, с начала 2012 года от рук афганских военных погибли 45 американцев. О последнем таком случае стало известно 27 августа, когда афганский солдат расстрелял двух американских спецназовцев.

Сейчас под руководством американских военных проходят обучение около 16 тысяч афганцев. В соответствии с первоначальными планами, их число предполагалось увеличить до 30 тысяч.

Эксперты армии США обучают афганских военнослужащих, чтобы они смогли самостоятельно обеспечить безопасность страны после вывода из нее американских войск. В настоящее время обученные США местные военные уже контролируют примерно половину территории Афганистана.

Вывод войск США из Афганистана должен завершиться до конца 2014 года.

фото: warsonline.info

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