В Одессе суд признал Давида Жванию виновным в подкупе избирателей

{1-} В Одессе Апелляционный административный суд признал Давида Жванию, кандидата в народные депутаты, виновным в подкупе избирателей Беляевского района Одесской области.

Об этом заявил кандидат в депутаты от Объединенной оппозиции по тому же округу Сергей Шумский, передает «Корреспондент».

По словам Шумского, «в ходе предвыборной кампании Жвания «подарил» 275 комплектов школьной формы Троицкой общеобразовательной школе Беляевского района Одесской области».

Адвокат Шумского предоставила журналистам копию постановления судебной коллегии в котором, в частности, сказано: «Считать установленным факт нарушения кандидатом в народные депутаты по 140 избирательному округу Давидом Жванией п.13 ст. 74 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины», что выразилось в бесплатном предоставлении 275 комплектов школьной формы ученикам Троицкой общеобразовательной школы 1-2 ступеней Беляевского района. Постановление суда обжалованию не подлежит».

По словам юриста Оксаны Добровольской, «суд принял во внимание предоставленные истцом доказательства в виде фото- и видеоматериалов, на которых мажоритарщик Жвания вручает детям школьную форму».

Также она добавила, что были зафиксированы и другие факты непрямого подкупа избирателей этим кандидатом, а также нарушений избирательного законодательства при ведении агитационной кампании, которые в пятницу рассматриваются другим одесским судом.

Однако коллегия судей пока не вынесла постановления по второму иску.

«Решения Апелляционного админсуда от 30 августа мы направим на рассмотрение и принятия решения в отношении Жвании Центризбиркому»,- подытожила Добровольская.

Фото: zhvaniya.com

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