Магера готовится к отставке с поста замглавы ЦИК

{1-} Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Андрей Магера может подать в отставку во время избирательной кампании.

Об этом он заявил в интервью «5 каналу».

По словам Магеры, как один из членов Центризбиркома, он сделает все возможное, чтобы избирательный процесс прошел как можно качественнее и с высоким уровнем доверия к его результатам.



«Не все будет зависеть от меня, но в тех случаях, если изменить каким-то образом ситуацию будет невозможно, я в таком случае не исключаю возможности подачи в отставку, если я увижу, что моим влиянием ситуацию изменить будет невозможно», - сказал он.



В то же время он выразил надежду, что совместными усилиями удастся провести избирательную кампанию надлежащим образом.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Высший административный суд подтвердил законность отмены постановления ЦИК о регистрации кандидатом в депутаты Верховной Рады бывшего заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка.

Кроме того, ВАСУ подтвердил противоправность действий членов ЦИК Андрея Магеры и Валерия Шелудько при подготовке к рассмотрению комиссией вопроса о регистрации этого кандидата.

Новости по теме:

В Одессе суд признал Давида Жванию виновным в подкупе избирателей

ЦИКом руководят в «телефонном режиме» - Кириленко

Высший админсуд дважды признал неправоту решений члена ЦИК

На выборы Рады идут 5771 человек и 89 партий