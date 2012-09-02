В Сирии повстанцы будут сбивать гражданские самолеты

{1-} В Сирии представители повстанцев предупредили, что с 3 сентября они будут наносить удары по гражданским самолетам в аэропортах Дамаска и Алеппо - крупнейших городах страны.

Об этом со ссылкой на газету «Ашарк Аль-Авсат» сообщает Bloomberg.

Как пояснили представители повстанцев, обычные рейсы незаконно используются сирийскими властями для перевозки оружия.

Между тем, многие перевозчики существенно сократили рейсы в Сирию или отменили их вообще в еще конце 2011 года.

По данным правозащитников, с начала конфликта между сторонниками сирийского президента Башара Асада и вооруженной оппозицией, который начался в марте 2011 года, погибли уже более 23 тысяч человек.

фото: vesti.ru

Новости по теме:

В Дамаске взорвали похоронную процессию: 12 убитых, 48 раненых

Запад отправил в Сирию спецназ: искать химическое оружие - СМИ

В Сирии 25 августа стало самым кровавым днем в истории конфликта

Сирийским повстанцам помогают «друзья» из Чечни и Узбекистана - СМИ