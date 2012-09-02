В Иране скандальная АЭС запущена на полную мощность

{1-} В Иране первая атомная электростанция на территории всего Ближнего Востока, скандальная АЭС в Бушере, 30 августа выведена на 100% проектной мощности. Об этом сообщает пресс-служба компании, построившей станцию – ОАО НИАЭП.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, страны Запада неоднократно угрожали Ирану военными ударами в случае, если Тегеран не откажется от планов создания атомного оружия. Поводом к этим угрозам становились подозрения в обогащении урана именно на АЭС в Бушере.

В то же время, Иран настаивал на мирном характере ядерной программы.

По словам замдиректора компании, вывод энергоблока на полную мощность является заключительным его сдачи в эксплуатацию.

По данным источников российских СМИ, в ближайшие полтора-два месяца АЭС будет работать в разных режимах. После этого будет подписан акт о предварительной приемке.

В эксплуатацию АЭС планируется сдать в конце текущего года.

Официальное открытие Бушерской АЭС состоялось в августе 2010 года, когда на нее начали загрузку топлива. Год спустя первый энергоблок станции был выведен на мощность в 400 мегаватт при максимальной в 1000 мегаватт.

В начале сентября 2011 года АЭС была подключена к энергосистеме Ирана, и она начала давать электричество потребителям.

Сооружать первую АЭС начал в 1970-х годах филиал немецкого концерна Siemens, однако после Исламской революции 1979 года контракт с ним был расторгнут.

В 1992 году специалисты из России возобновили строительство станции, а с 1998 года к проекту присоединилась компания «Атомстройэкспорт».

Согласно первоначальным планам, подключение АЭС в Бушере к сетям должно было произойти еще в 2007 году, но из-за недостатка финансирования сроки запуска станции неоднократно откладывались.

фото: svobodanews.ru

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