Регионал опроверг свое участие в смертельном ДТП

{1-} Народный депутат от Партии регионов, кандидат в депутаты Антон Яценко не имеет никакого отношения к ДТП под Уманью, а в момент аварии находился на совещании среди своих коллег.

Об этом сообщили в его пресс-службе, передает «Интерфакс-Украина».

«Антон Яценко не является участником этого ДТП, не является свидетелем указанного ДТП и не имеет к нему никакого отношения. В это время он находился на рабочем совещании в Умани среди своих коллег. Десятки людей могут это подтвердить», - сообщила пресс-секретарь Яценко Веста Зуб.

По ее словам, Яценко готовит иски в суд по факту распространения ложной информации в прессе о ДТП с якобы участием депутата.

Напомним, ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что Яценко, который в состоянии алкогольного опьянения находился за рулем джипа Mersedes ML500 врезался в автомобиль «Дэу Nexia», водитель которого погиб.

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