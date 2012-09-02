Ляшко выложил фото визита в колонию Луценко

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко 1 сентября попытался проведать экс-министра Юрия Луценко, который отбывает наказание в спецколонии города Мена, Черниговской области.

Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.

«Когда я поехал к Луценко в первый день, когда его отправили в Менскую колонию, результат, к сожалению, был такой же – администрация, вопреки закону, не дала мне встретиться с политзаключенным Юрием Луценко», - заявил Ляшко.

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По словам Ляшко, он хотел передать Луценко еду, чай и сигареты, однако администрация колонии отказалась принять передачу и не пустила его на территорию учреждения.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 31 августа экс-министра Юрия Луценко доставили в Менскую колонию.

Как сообщила его жена Ирина, Юрий Луценко удовлетворен бытовыми условиями колонии.

Фото: Facebook Олега Ляшко

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