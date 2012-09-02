Кличко-младший присоединился к избирательной кампании брата

{1-} Владимир Кличко присоединился к избирательной кампании партии УДАР, лидером которой является его старший брат Виталий Кличко.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
«Мой брат пошел в политику, чтобы сделать страну процветающей и ввести европейские стандарты жизни», - заявил Кличко-младший.
Абсолютный чемпион мира уже провел встречу с жителями города Фастов в Киевской области.
«Половина украинцев мечтает выехать за границу. 90% молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет пробовали алкоголь, каждый четвертый – наркотики. С коррупцией мы сталкиваемся ежедневно, на пенсию прожить невозможно», - перечислил Владимир украинские реалии, отметив.
Все эти грустные факты, добавил Кличко, и стали побудительными мотивами участия в избирательной кампании.
«Мы должны изменить нашу страну. Это то, ради чего мой брат пошел в политику, и то, в чем я его, безусловно, поддерживаю», - заявил боксер.
Также Владимир Кличко отметил, что никогда не думал о смене гражданства, несмотря на многочисленные предложения.
«Я украинец и с украинским паспортом я езжу по всему миру. Никогда его не поменяю. Украина – мой дом, я всегда возвращаюсь в него и горжусь тем, что я украинец», - заверил чемпион.
Завершая встречу, Владимир Кличко призвал всех прийти на выборы, чтобы не допустить фальсификаций.
«Вы можете проголосовать за любую партию, это будет ваш выбор. Но и вы, и я – мы должны прийти на выборы, чтобы никто не смог использовать наши голоса. Вы все слышали о манипуляциях, фальсификациях. Даже если кто-то вас принуждает голосовать не так, как вы хотите, в кабинке для голосования вы будете одни, и ваш выбор будет на вашей совести», - резюмировал Кличко-младший.
Фото: fakty.ictv.ua
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