Наличие фамилий Тимошенко и Луценко в бюллетенях определит завтра Высший суд

{1-} Высший административный суд завтра, 3 сентября, рассмотрит апелляцию оппозиции на решения ЦИК не включать в избирательный бюллетень фамилии экс-премьера Юлии Тимошенко и экс-главы МВД Юрия Луценко.

Об этом сообщили в пресс-службе партии «Батьківщина».

Заседание суда начнется в 10:00.

Напомним, ранее ЦИК утвердил текст и форму избирательного бюллетеня для голосования на парламентских выборах.

В избирательном бюллетене будут указаны первые пятерки кандидатов, выдвинутых на партийных съездах.

Как сообщал «Главред», 29 августа ЦИК отказалась включить в списки кандидатов Юлию Тимошенко, Павла Лазаренко и Юрия Луценко.

30 августа Объединенная оппозиция заявила о намерении подать апелляцию на решение ЦИК.

фото: pravo-kiev.com

Новости по теме:

В центре Киева сторонники Тимошенко устраивают массовый митинг

Магера готовится к отставке с поста замглавы ЦИК

Экс-глава ЦИК рассказал о безграничных фантазиях адвокатов Тимошенко и Луценко

Высший суд подтвердил: Тимошенко и Луценко не могут идти в Раду