Регионал пригрозил судом за сообщения о ДТП с его участием

Пресс-служба нардепа-регионала Антона Яценко опровергла информацию о его причастности к смертельному ДТП, которое произошло в субботу, 1 сентября, вечером под Уманью, в котором погиб один человек.

Яценко не является участником указанного ДТП, не является свидетелем указанного ДТП и не имеет к нему никакого отношения, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

По факту распространения ложной информации в прессе о ДТП и участников этого происшествия, готовятся иски в суд.

Яценко, как кандидат в народные депутаты Украины официально обращается к своим оппонентам с просьбой не использовать в предвыборной компании грязные политические технологии и «черный PR».

Ранее «Главред» сообщал, что Яценко во время этого ДТП находился за рулем автомобиля и был в нетрезвом состоянии. Также сообщалось о том, что в автокатастрофе погиб человек.

Любопытно, что сам регионал заявлял о том, что во время аварии он тоже был в Умани, а ГАИ Черкасской области подтвердила, что попавший в ДТП Merсedes ML500 принадлежит его жене.

фото: procherk.info

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