В Одессе на день города открыли памятник российскому императору

{1-} В воскресенье, 2 сентября, Одесса отмечает день города. В честь этой даты в парке Шевченко торжественно открыли восстановленную колонну, посвященную российскому императору Александру II Освободителю.

Колонну открывал мэр Алексей Костусев, также присутствовали вице-мэры, почетные граждане Одессы, Чрезвыйчайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов, представители духовенства, одесситы и гости города, сообщает «Думская»

Предполагалось, что на торжествах будет присутствовать правнучка Александра II, самопровозглашенная глава «Российского Императорского Дома в изгнании» Мария Владимировна Романова, однако в последний момент у женщины нашлись какие-то более важные дела в родной Испании. Романова прислала письмо.

«Убеждена, что восстановление общего культурно-исторического наследия сыграет неоценимую роль в укреплении дружбы между странами и народами, — отмечается в послании. — Это прекрасный вклад Одессы в международное празднование 200-летия победы России в Отечественной войне 1812-го года и 400-летия прекращения Смуты и восхождения на престол нашего дома».

Колонна в Александровском парке (ныне — парк Шевченко) в Одессе была построена в честь российского императора Александра ІІ в 1891 году — через 10 лет после гибели монарха. Памятник создавался по проекту архитектора Бруни и скульптора Баринова. Колонна вытесана из лабрадорита, постамент — из гранита.

В годы советской власти памятник неоднократно переделывался. С него сняли все атрибуты царской власти и доски в честь Александра. Сначала монумент объявили Коминтеру и Карлу Марксу, потом – Иосифу Сталину. В 1950-е годы возле колонны появился бетонный памятник Богдану Хмельницкому, а весь комплекс объявили «мемориалом воссоединения Украины с Россией».

В 1970-х годах колонну едва не демонтировали, но в конце концов решили сохранить, посвятив ее Александру Суворову.

До недавнего времени сооружение находилось в плачевном состоянии. Специалисты предсказывали, что без срочной реставрации колонна могла просто рухнуть.

Реставрация колонны и облагораживание парка обошлись примерно в 2 млн грн.

Ранее «Главред» сообщал, что в Одессы был установлен памятник российской императрице Екатерине II, что вызвало массовые протесты украинских казаков.

фото: dumskaya.net

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