В Ужгороде едва не сгорел храм Христа Спасителя

{1-} В ночь на воскресенье, 2 сентября, в областном центре Закарпатья – Ужгороде загорелся храм Христа Спасителя, расположенный на площади Кирилла и Мефодия.

Очагом пожара стало служебное помещение у алтаря, сообщает пресс-служба Гостехногенбезопасности в Закарпатской области.

Информация о происшествии поступила в оперативно-спасательную службу около 3-х часов ночи. Четыре отделения горноспасателей, прибывшие на место пожара, быстро погасили его, не позволили пламени распространиться по всей площади культового здания.

Наиболее вероятно, что причиной пожара стало короткое замыкание электросети. Прямые материальные убытки устанавливаются.

Ранее «Главред» сообщал, что в Болграде Одесской области загорелся 200-летний Спасо-Преображенский собор. Общая площадь пожара составила 500 кв.м.

Также напомним, что в селе Завидово Мукачевского района Закарпатской области в православном церковном храме Московского патриархата возник пожар. В результате пожара уничтожено 685 кв. м крыши здания.

фото: zakarpattya.mns.gov.ua

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