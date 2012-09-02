В МВД заявили, что регионал даже не видел смертельное ДТП

Нардеп-регионал и кандидат в депутаты Антон Яценко не имеет никакого отношения к ДТП под Уманью, в котором погиб человек.

Об этом говорится в ответе начальника черкасскового УМВД в Черкасской области на запрос, сообщает «Интерфакс-Украина».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Регионал пригрозил судом за сообщения о ДТП с его участием

«Информация, распространенная некоторыми СМИ относительно участия гражданина Яценко Антона Владимировича, 13.07.1977 г.р., проживает в Киеве, работает народным депутатом Украины, в качестве водителя, пассажира или свидетеля или его причастности другим образом в указанном дорожно-транспортном происшествии не соответствует действительности», - говорится в ответе.

{1-}

Ранее «Главред» сообщал, что Яценко в субботу вечером под городом Умань за рулем Мерседеса ML500 в нетрезвом состоянии врезался в автомобиль Daewoo Nexia, водитель которого погиб.

фото: procherk.info

Новости по теме:

ГАИ засекретила депутатское ДТП, а виновным сделала погибшего

Регионал пригрозил судом за сообщения о ДТП с его участием

ГАИ подтвердила, что машина Яценко участвовала в смертельном ДТП

Регионал опроверг свое участие в смертельном ДТП

Пьяный регионал убил человека в ДТП - СМИ