Венгрия поссорилась с Азербайджаном из-за зарубленного армянского офицера

{1-} Венгрия заявила протест Азербайджану в связи с решением Баку помиловать Рамиля Сафарова (на фото).
Сафаров отбывал пожизненный срок заключения в Венгрии за убийство армянского офицера, которого он зарубил топором, сообщает BBC .
Венгрия передала его в руки азербайджанских властей в рамках конвенции, подписанной как Будапештом, так и Баку, в соответствии с которой заключенные могут отбывать срок наказания у себя на родине. Однако сразу же по прибытии Сафарова в Азербайджан он был помилован президентом Алиевым.
Замминистр иностранных дел Венгрии заявил послу Азербайджана, что Будапешт «считает неприемлемым и осуждает помилование Рамиля Сафарова».
Ранее Армения прервала дипломатические отношения с Венгрией, заявив, что Будапешт «совершил серьезную ошибку», экстрадировав Сафарова на родину.
По приговору Будапештского суда, Сафаров был приговорен к пожизненному заключению без права на помилование в течение 30 лет.
фото: trend.az
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