Украинский флот отпраздновал новый день

6 июля 2009, 12:23

В минувшие выходные Украина впервые отметила День флота

Главные тожества по этому случаю прошли в морской столице Украины, городе Севастополе. Поздравить моряков военного и гражданского флота Украины с новым для них праздником прибыл Президент Виктор Ющенко. В ноябре прошлого года глава государства подписал указ, объединяющий два профессиональных праздника – военных моряков и тружеников гражданского флота – в один. Отныне, начиная с этого года, в первое воскресенье июля вместо Дня Военно-морских сил и Дня работников морского и речного транспорта в Украине отмечается День флота. Впрочем, несмотря на очередное нововведение, главными героями этого дня продолжали оставаться люди в военной форме. Вместе с Виктором Ющенко участие в торжествах приняли заместитель главы Секретариата Президента Марина Ставнийчук, представитель Президента в Автономной Республике Крым Леонид Жунько, исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий Иващенко, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал Сергей Кириченко, глава Госпогранслужбы Украины, генерал Николай Литвин, руководство АРК, власти Севастополя, представители Морской администрации Украины и духовенство. На празднике также присутствовал командующий ЧФ РФ, адмирал Александр Клецков. Официальная часть началась с возложения венков к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942 годов. Затем глава государства возложил цветы к одному из символов города – памятнику адмиралу Нахимову, что само по себе стало нововведением торжества, сохранившего в основе своей отработанную в предыдущие годы программу празднования Дня национального военного флота. После этого мероприятия переместились на Графскую пристань, с которой Виктор Ющенко в сопровождении командующего ВМС Украины, адмирала Игоря Тенюха на катере совершил обход парадного строя боевых кораблей украинского флота. Затем состоялось поздравление Президента. В нем глава государства отметил: «Сегодня мы заботимся об оснащении национальных Военно-морских сил современными кораблями, оружием и боевой техникой. Убежден, что успешно и вовремя будет реализована программа строительства корветов для Военно-морских сил. В ближайшее время мы завершим реформу всей системы подготовки флотских специалистов. Мы идем шаг за шагом. За нами - конкретные дела. Я верю, что в обозримом будущем мы переведем военный флот на исключительно профессиональную основу и в полной мере возродим торговый, пассажирский и рыболовный флоты Украины. Украина по своему географическому положению, по своему политическому, экономическому потенциалу является и обязана быть крупным морским государством. Это дело нашей национальной чести. Эта задача - один из приоритетов государственной политики даже сейчас, во время экономического кризиса. Мои усилия направлены на то, чтобы военные и гражданские моряки были уверены в завтрашнем дне». С трибуны праздника слова солидарности и поддержки Виктор Ющенко адресовал тем морякам, которые сегодня находятся за пределами Украины. «Украина с вами, это доказано не раз. Мы поможем каждому, кто в беде. Мы ждем каждого со счастливым возвращением домой», – подчеркнул Президент. От имени украинского народа и государства Президент поблагодарил военных моряков и моряков гражданского флота за верную службу и преданность Украине. «Слава украинским морякам, слава украинскому флоту, слава Украине», – такими словами закончил свое выступление Виктор Ющенко, после чего вручил государственные награды морякам Военно-морских сил и военнослужащим морских частей Государственной пограничной службы Украины. После этого мероприятия вернулись на площадь Нахимова, где глава государства вручил выпускникам Севастопольского военно-морского института офицерские кортики. Здесь же под звуки оркестра состоялся торжественный марш выпускников военного учебного заведения. На этом официальная часть, ставшая самой короткой за всю новейшую историю празднования Дня украинского флота в Севастополе, завершилась. Время помогло сократить отсутствие выступлений творческих коллективов ВМС на импровизированной сцене на Графской пристани. Впрочем, сэкономленное время Виктор Ющенко потратил на встречу с представителями украинских и зарубежных СМИ, приятно удивив журналистов продолжительным и достаточно откровенным общением. В частности, касаясь вопроса финансирования украинских Вооруженных сил, глава государства отметил: «Все вопросы, касающиеся развития и подготовки украинского солдата и моряка, мы решим. Хотел бы сказать, что сегодня, казалось бы в непростое время, принимаются на вооружение новые танки, новые корабли, новые военные плавучие средства, и этим мы хотели продемонстрировать, что Украина хорошо понимает, насколько важны боеспособные, дееспособные национальный флот и украинское войско». Немного позже Виктор Ющенко объяснил природу своего оптимизма: «…Финансирование, которое есть у украинского войска на 2009 год, это финансирование, возможно, впервые за 18 лет унизительно, и я подписал бюджет 2009 года только под слово премьер-министра, что бюджет 2009 года будет пересмотрен. И то, что мы планировали на разработку оперативно-тактического ракетного комплекса, и то, что мы планировали по окончании эскизной части разработки украинского корвета, и то, что мы планировали относительно модернизации ракетного вооружения для военных и береговых нужд, все будет профинансировано. Я убежден, что премьер-министр должна сдержать свое слово. И придет время, когда, после пересмотра бюджета 2009 года, украинское войско и прежде всего украинский Черноморский флот получат надлежащее финансирование». «Я уверен, что это финансирование будет передано украинской армии. По крайней мере, я не собираюсь подписывать изменения к бюджету, если там не будет учтена потребность украинской армии и Военно-морского флота», – резюмировал Президент. По его словам, заявленная потребность национальных Военно-морских сил в поддержании технической готовности кораблей и судов, а также их модернизации до конца года составляет порядка 350-400 млн гривен. Также глава государства озвучил свои взгляды касательно таких «чувствительных» вопросов, как Черноморский флот и НАТО. «Что касается российского Черноморского флота и его пребывания, очевидно, за основу нужно брать два положения. Положение первое - это императивная норма Конституции, не позволяющая ни одному президенту, какой-либо политической силе размещать после 2017 года чьи бы то ни было военные формирования стран или блоков. И потому, конечно, хотелось эти семь лет провести в понимании того, как сделать так, чтобы отношения между двумя флотами меньше политизировались. Я сторонник того, чтобы вообще над этим делом меньше упражнялись политики, хотя, к сожалению, мне кажется, сегодня это одно из тех полей, на котором разыгрывается антиукраинская карта и демонстрируется противостояние, которого ни хотелось бы иметь между военными. Военные должны жить дружно. Рано или поздно, я убежден, что такие отношения будут. Как Президент я все делаю, чтобы такие отношения между военными были, уважая Конституцию, уважая Законы», – заявил Виктор Ющенко. Продолжая начатую тему, Президент Украины отметил: «Мы не хотим, чтобы на нашей территории находился чей-то солдат, кроме украинского. Это элементарное стремление. Так есть в России, так у поляков, так у эстонцев. Вы знаете, так есть в девяносто девяти процентах стран мира. Почему Украина не может этим святым правом пользоваться? Скажите, пожалуйста. Зачем напряжение нам, зачем чье-то присутствие? Мы же все прекрасно понимаем - это не дает ничего хорошего. Оно только настораживает, формирует определенное напряжение в отношениях, а между соседями этого не должно быть. Поэтому поверьте, это не какая-то, знаете ли, спецполитика. Это политика, которая строится на конкретных канонах: с соседом нужно жить дружно. А для того, чтобы жить дружно, сначала хорошо установленная граница должна быть - где заканчивается одна граница, где начинается вторая. Не столбы и проволока колючая, а просто линия, означающая: до этого предела работает одна конституция, с другой стороны - другая». В свою очередь, касаясь вопроса членства Украины в НАТО, глава украинского государства посоветовал российской стороне не рассматривать эту тему в качестве шага, способного принести России и ее народу новые риски. «Украина гарантирует - никакого нового риска в рамках безопасностной политики Украины не формируется для российской стороны. Ни единого. Украина гарантирует, что на ее территории никогда не будет чужеземного военного солдата какого-либо блока, какой-либо страны. Это наш выбор. Об этом свидетельствует Конституция Украины и Закон об основах безопасностной политики. В Украине никогда больше не будет размещен ядерный арсенал. Украинское пространство - воздушное, морское, сухопутное - никогда не будет использоваться против России. На нашей территории никогда не будут размещены ресурсы, формирующие какую-либо угрозу для российской территории. Следует понять, что мы хотим иметь через коллективную модель европейской или общеевропейской безопасностной политики ответ на вечную Украину. Больше ничего мы не хотим получить от безопасностной политики. Ответ на вечность Украины, все», – заявил Виктор Ющенко. По его словам, украинский народ всегда будет формировать братскую соседскую политику к нашему большому соседу – российскому народу. «Очень хотелось бы, чтобы эта суверенная политика находила понимание и уважение. Это как нельзя лучше раскроет наши сердца, возобновит доверие, взаимное уважение, и мы будем гордиться, что живем в двух независимых странах со многими элементами общности, в том числе и в сегодняшней политике, и в завтрашней политике, и в прошлом. Мне кажется, так должны жить соседи всегда», – резюмировал Президент Украины. Впрочем, по всей видимости, озвученные принципы построения российско-украинских отношений придется реализовывать на практике уже новому хозяину Банковой. В свете прогнозируемых итогов грядущей президентской кампании визит Виктора Ющенко в Севастополь скорее похож на прощальную встречу. Нет, Ющенко не уходит. По крайней мере, пока. Однако, скорее всего, в 2010-м День флота Украины в Севастополе вместе с моряками будет встречать уже другой президент. Разумеется, если захочет.

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