Семин пожаловался на нелепые голы, забитые со стандартов

Главный тренер киевского «Динамо» Юрий Семин считает, что его команда играла на равных с «Шахтером», а уступила из-за двух нелепых мячей, пропущенных при стандартах.

- Мы имели всего три дня на подготовку к этому матчу. В какой-то мере фон усталости от предыдущего матча все же остался. Я удовлетворен игрой своих игроков и их самоотдачей за исключением стандартных положений. Мы проиграли «Шахтера» за счет двух стандартов: два угловых - два нелепых гола, - цитирует Семина «Террикон».

- Мне так кажется. А в остальном - равная игра, которая понравилась болельщикам. Было громадное напряжение, - заявил тренер киевлян.

- Для вас, как для тренера «Динамо», приемлемо поведения Дениса Гармаша после гола Ярмоленко?

- Я не видел ничего такого. Может быть, вам показалось? Тогда его должен был наказать судья.

- Что еще не удалось вашей команде?

- Не удалость достигнуть результата. Это - главное.

- Вы сказали, что удовлетворены игрой команды, но после этого тура «Динамо» опустилось на третье место...

- Чемпионат еще достаточно долгий, и в матче с «Шахтером» может произойти потеря очков. Но чемпионат продолжается.

фото: dynamo.kiev.ua

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