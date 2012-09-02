У Совбеза ООН нет полномочий поддерживать революции - Лавров

{1-}Совет Безопасности ООН не имеет полномочий поддерживать революции, в том числе в Сирии. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО.

"Полтора месяца назад новый председатель Сирийского национального совета Саид Сейда в составе большой делегации был в Москве. Он заметил, что в Сирии идет не конфликт, а революция. Мы ответили, что если это революция, то чего вы хотите от Совета Безопасности ООН? Совет Безопасности не имеет каких-либо полномочий поддерживать революции, тем более поддерживать внешнее вмешательство", - сказал министр, которого цитирует РБК.

Лавров добавил, что будущее Сирии должно решаться самими сирийцами. Для этого необходимо скорейшее прекращение насилие и начало инклюзивного политического диалога в соответствии с положениями Женевских договоренностей от 30 июня 2012г. При этом министр отметил, что попытки ряда зарубежных партнеров настаивать на том, что перемирие должно начаться с одностороннего вывода правительственных войск из занятых оппозицией городов, неосуществимы.

Также Лавров полностью исключил внешнее вмешательство в ситуацию в Сирии, за которое выступают некоторые зарубежные партнеры России.

"Если они на этом настаивают и видят в этом единственный путь решения проблемы, то у меня очень сильное впечатление создается, что ими движут не интересы сирийского народа, а собственные геополитические расчеты", - отметил он.

Фото stoletie.ru

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