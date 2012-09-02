Эксперт рассказал, какими будут последние месяцы Рады

{1-}Народные депутаты, которые на парламентские выборы пойдут по мажоритарным округам, будут проявлять наибольшую активность на последних заседаниях Верховной Рады. Такое мнение высказал председатель правления "Украинского клуба" Роман Кухарук в эфире "Эра-FM".

"Активнее всех в этом "остатке" парламента, который продлится два месяца, будут мажоритарщики, которые надеются выиграть. Что касается списков, особенно коммунистов, Партии регионов и так называемой Объединенной оппозиции, то по крайней мере 50-70 позиций в каждом списке убеждены, что они уже народные депутаты. Очевидно, они будут вести переговоры о формировании следующего большинства, о должности председателя Верховной Рады, первого заместителя, заместителя, о комитетах, о составе следующего правительства, который изменится при любых обстоятельствах, о составе Администрации президента", - сказал эксперт, которого цитирует Gazeta.ua.

Эксперт также спрогнозировал обновления в Партии регионов.

"Раскладка политических сил в окружении президента, когда из шести групп влияния в Партии регионов остались две плюс "семья" - абсолютно новая. С нового парламентского чистого листа начнется очень много политических каьер. Так же очень много политических карьер будет прекращено", - отметил Кухарук.

Парламентские выборы в Украине состоятся 28 октября.

Фото loresh.com.ua

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