Ввод войск в Сирию станет провалом международной дипломатии - спецпосланник

{1-}Арабские страны не рассматривают возможность введения своих войск в Сирию. В этом заверил сегодня международное сообщество совместный специальный представитель ООН и Лиги арабских государств (/ЛАГ) Лахдар Брахими.

В интервью телеканалу "Аль-Арабия" он подчеркнул, что "военное вмешательство в Сирию будет означать провал дипломатических усилий", пишет ИТАР-ТАСС.



"Для меня такого варианта не существует, и, откровенно говоря, не будет существовать ни завтра, ни послезавтра", - сказал 78-летний алжирский дипломат.

Брахими официально вступил в должность 1 сентября, после того, как в 31 августа истекли полномочия предыдущего эмиссара международного сообщества по Сирии - бывшего генсека ООН Кофи Аннана.

Алжирскому дипломату предстоит работать с новым представительством ООН в Дамаске - координационным бюро, которое пришло на смену миссии наблюдателей.



В его штате трудятся около 30 человек, в том числе военные консультанты, специалисты по правам человека, представители гуманитарных организаций.

Между тем, круг полномочий Брахими по-прежнему не утвержден. Это предстоит сделать Генеральной Ассамблее, резолюцией которой был в феврале создан пост эмиссара международного сообщества по Сирии.

Как сообщил на этой неделе заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, ГА ООН очертит мандат Брахими на заседании, которое состоится 4 сентября.

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