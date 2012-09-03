Ввод войск в Сирию станет провалом международной дипломатии - спецпосланник

{1-}Арабские страны не рассматривают возможность введения своих войск в Сирию. В этом заверил сегодня международное сообщество совместный специальный представитель ООН и Лиги арабских государств (/ЛАГ) Лахдар Брахими.
В интервью телеканалу "Аль-Арабия" он подчеркнул, что "военное вмешательство в Сирию будет означать провал дипломатических усилий", пишет ИТАР-ТАСС.
"Для меня такого варианта не существует, и, откровенно говоря, не будет существовать ни завтра, ни послезавтра", - сказал 78-летний алжирский дипломат.
Брахими официально вступил в должность 1 сентября, после того, как в 31 августа истекли полномочия предыдущего эмиссара международного сообщества по Сирии - бывшего генсека ООН Кофи Аннана.
Алжирскому дипломату предстоит работать с новым представительством ООН в Дамаске - координационным бюро, которое пришло на смену миссии наблюдателей.
В его штате трудятся около 30 человек, в том числе военные консультанты, специалисты по правам человека, представители гуманитарных организаций.
Между тем, круг полномочий Брахими по-прежнему не утвержден. Это предстоит сделать Генеральной Ассамблее, резолюцией которой был в феврале создан пост эмиссара международного сообщества по Сирии.
Как сообщил на этой неделе заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, ГА ООН очертит мандат Брахими на заседании, которое состоится 4 сентября.
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