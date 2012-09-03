Тимошенко уверена, что ее как политика не уничтожат

{1-}Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что новые уголовные обвинения в ее адрес являются "признанием действующего режима Януковича факта невозможности победить ее как политика".

"Последняя идея Януковича по обвинению меня в организации убийства Евгения Щербаня в 1996 году является, по сути, его признанием того факта, что ему не удалось уничтожить меня как политика", - говорится в заявлении Тимошенко, пишет Корреспондент.

В частности, она считает, что власть "пытается доказать каким-либо образом, по своим понятиям, ее причастность хотя бы к каким-то преступлениям". "Вспомним, что Щербань возглавлял корпорацию, трое из четырех акционеров которой были зверски убиты, в результате чего право собственности на эти предприятия перешло к близким соратникам Януковича. Было бы больше смысла обвинить меня в организации землетрясения в какой-либо части мира", - добавила экс-премьер.

"Моя единственная вина в том, что Янукович знает - моя свобода уничтожит его политическую карьеру. Украины стала диктатурой, при которой президент и его подчиненные открыто обвиняют своих политических оппонентов в самых страшных преступлениях без расследований и доказательств. Политические приговоры и преследования стали частью жизни, в которой отсутствует верховенство закона", - подчеркнула Тимошенко.

По ее словам, даже находясь в тюрьме, она не жалеет, что "избрала путь борьбы с олигархией". "Они отказывали мне в предоставлении надлежащей медицинской помощи семь месяцев. Они испытывают чувство удовлетворения, когда наблюдают за мной, когда я не могу вставать, ходить или помочь себе. Они даже не предоставляли костыли, заявляя, что я здорова. К счастью, как один из моих друзей сказал мне, по крайней мере, мой политический позвоночник не поврежден", - отметила экс-премьер.

При этом Тимошенко заявила, что сможет объединить украинский народ. "Я сохраняю спокойствие даже тогда, когда знаю, что эти нелюди ведут видеонаблюдение за мной в душе, в процедурных кабинетах и в комнатах, предназначенных для конфиденциальных встреч с защитниками, когда они применяют насилие и отнимают даже те права, которые есть у убийц и наркоманов. Потому что я верю: я смогу объединить украинский народ. Иначе как можно оправдать титанические усилия режима по лишению меня свободы и других политических оппонентов? Янукович изменил все в украинских тюрьмах - настоящие преступники были освобождены, а представители среднего класса и политически "ненадежные", свободно мыслящие люди заполонили тюрьмы", - резюмировала Тимошенко.

Напомним, Высший административный суд 3 сентября рассмотрит апелляцию оппозиции на решения ЦИК не включать в избирательный бюллетень фамилии экс-премьера Юлии Тимошенко и экс-главы МВД Юрия Луценко

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