На Одесчине жестоко избили депутата

{1-} В Затоке Белгород-Днестровского района избит депутат сельского совета Юрий Кучер.

В результате уличного нападения у пострадавшего разбита голова и вывихнута ключица, сообщает «Бессарабия-информ».



Личные вещи Кучера, отмечает издание, украдены не были.



Нападение, вероятно связано с разделом власти в Затоке. Депутатам-оппозиционерам удалось снять «регионала» Игоря Хливненко с должности заместителя главы сельсовета, но не хватает одного голоса, чтобы преодолеть наложенное мэром Затоки Василием Звягинцевым вето. В итоге ни одна из сторон не может получить решающее преимущество.

Как сообщалось, 30 августа, в Кременчуге (Полтавская обл.) во время звучания государственного гимна Украины на открытии заседания сессии Автозаводского райсовета 28-летний депутат, член фракции "Батьківщина" Игорь Митюк сломал челюсть своему 55-летнему коллеге и однопартийцу, начальнику управления благоустройства и экологии горисполкома Сергею Гарифову. Митюк ударил своего коллегу по фракции, кулаком в лицо. Гарифов был госпитализирован в неврологическое отделении 3-й горбольницы с диагнозом "перелом нижней челюсти".

По словам очевидцев, Митюк ударил Гарифова за замечание о пиджаке, который Митюк якобы повесил на кресло однопартийца. Как сообщается, после сессии было принято решение об исключении Митюка из фракции "Батьківщина".

Фото:20minut.ua,

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