В следующем году экономика вырастет на 4,5% - Кабмин

3 сентября 2012, 07:26

{1-} Рост экономики в  2013 году запланирован  на уроне 4,5%. Исходя из этой цифры будет рассчитан Госбюджет на следующий год. Такой прогноз абсолютно нереалистичен, уверены эксперты, однако он позволит включить в бюджет многочисленные предвыборные обязательства Партии регионов. Поэтому ожидается, что пересмотр макропоказателей и коррекция проекта бюджета последуют сразу после выборов, пишет  Коммерсантъ Украина.

В Министерстве финансов объявили о неожиданно высоком прогнозе роста украинской экономики в 2013 году.

"Во исполнение программы экономических реформ на 2010-2014 годы "Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство" в следующем году предполагается снижение дефицита государственного сектора. Рост реального ВВП в 2013 году ожидается на уровне не менее 4,5%",— процитировали в пресс-службе министерства заместителя министра финансов Сергея Рыбака.

Это наиболее оптимистическое заявление о росте ВВП из сделанных представителями власти за последнее время. На прошлой неделе первый заместитель главы администрации президента Ирина Акимова заявила, что бюджет на 2013 год будет рассчитываться исходя из показателя ВВП, близкого к нынешнему консенсус-прогнозу украинских экспертов — 3-3,5%. Министр экономического развития и торговли Петр Порошенко в свою очередь говорил, что рост ВВП в 2013 году замедлится. Следует отметить, что в этом году, по расчетам Кабмина, данный показатель не превысит 3,9%. Действующий прогноз Всемирного банка составляет 3,5%.

В настоящее время в правительстве обсуждается два прогноза развития украинской экономики в 2013 году. При этом поддержка пессимистического сценария уже стоила должности директору генерального экономического департамента Нацбанка Игорю Шумило.

По словам исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, таким заявлением в правительстве показали, что точка в дискуссии уже поставлена. "Безусловно, этот прогноз не имеет под собой никаких экономических обоснований. Однако правительству необходимо показать стабильную работу экономики, а также готовность реализовать социальные инициативы и в период после выборов",— объяснил эксперт.

Как сообщал Главред ранее, по предварительной оценке Госстата Украины, рост ВВП во ІІ квартале 2012 г. составил 3% (рост ВВП во ІI квартале 2011 года – 3,8%).

С учетом сезонного фактора, во ІI квартале 2012 года против І квартала 2012 года рост ВВП Украины зафиксирован на уровне 1,9%.

12 июня Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года (в постоянных ценах 2007 года) с 1,8% до 2%.

С учетом сезонного фактора, в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года зафиксирован спад ВВП Украины на уровне 0,2%.

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции – на уровне 7,9%.

Рост реального ВВП за 2011 год, по данным Гостата, составил 5,2%.

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