Луценко познакомился с зеками и доволен условиями в колонии

{1-} Отбывающий наказание в Менской колонии №91 на Черниговщине экс-глава МВД Юрий Луценко уже познакомился со своими соседями по временному блоку (две недели он будет сидеть в карантинном спецпомещении, где его обучают жизни в тюрьме) и остался доволен тюремными условиями, пишет «Сегодня».

«Вместе с ним в блоке находятся четверо бывших милиционеров. Пока не знаем, за что они здесь сидят. И они, и начальство встретили Юрия Витальевича хорошо, не было какой-либо предвзятости, — рассказала пресс-секретарь Народной самообороны Лариса Сарган. — По сравнению с Лукьяновкой — это санаторий, а не бетонный мешок».

По словам Сарган, Луценко в нормальном расположении духа: «Он заказал книги (сейчас у него с собой Библия и еще 7 книг. — Авт.), будет читать и писать — заниматься всем тем, чем и в СИЗО. Кстати, книги — это основная статья расходов после затрат на адвокатские услуги. У него теперь будет возможность чаще звонить детям с таксофона в колонии». Жена Луценко, Ирина, которая на днях ездила к мужу, но пообщалась только по телефону, говорит, что периметр территории, где находится экс-министр, напичкан камерами видеонаблюдения.

«Поселили его в отдельном помещении, где стена примыкает к медчасти», — передала слова мужа Ирина Луценко.

Сегодня она планирует поехать в колонию на первое свидание. Но к Луценко уже потянулись и другие гости.

«Я привез Луценко сало, овощи, конфеты, чай. Но к нему меня меня не пустили и сказали, что Луценко и так хорошо накормлен. Продукты я отдал тем, кто недавно освободился», — рассказал нам нардеп Олег Ляшко.

Как сообщал «Главред» ранее, 31 августа, около семи часов утра экс-главу МВД Юрия Луценко перевели из Лукьяновского СИЗО в колонию №91 в Черниговской области.

Этапирование проходило на комфортабельной иномарке.

фото: А. Искрицкая segodnya.ua

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