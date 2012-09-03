Стало известно, сколько миллиардов тратят партии на рекламу

{1-} В ближайшее время поток политической рекламы увеличится в разы. Это произойдет в связи с тем, что предвыборная кампания вступает в самую активную и самую дорогую фазу. Если летом некоторые политсилы еще могли себе позволить выжидать, чтобы сэкономить, то экономия в сентябре и октябре может обойтись дорого, пишет «Сегодня».

«На данный момент партии уже потратили не менее 200 млн гривен на телерекламу, а до 28 октября эта сумма перевалит за миллиард, — уверен член набсовета 5 канала, нардеп-нунсовец Юрий Стець. — Эта кампания началась рано и обещает быть очень дорогой. Лидером по затратам, безусловно, является «Украина — Вперед!», которая начала раньше всех и покупала время в самых дорогих слотах, вроде перерывов матчей Евро-2012. На втором месте — КПУ, которая на этих выборах работает активно и массированно. На третьем — Партия Регионов, на четвертом — «Батькивщина», на пятом — УДАР.

«Наша Украина» недавно зашла на рынок и пока на шестом месте, но с нынешними темпами и активностью может обойти и объединенную оппозицию, и УДАР. Вскоре ожидается вступление в кампанию «Свободы».

Миллиард на ТВ — это только часть расходов. По мнению главы Ассоциации наружной рекламы Артема Биденко, основные партии сейчас ежемесячно тратят в среднем 80 млн на билборды, то есть даже если посчитать только три последних месяца, то выйдет почти полтора миллиарда (соотношение лидеров приблизительно то же, что и на ТВ, за исключением того, что ПР здесь обходит «Украину — Вперед!» и коммунистов). Но и это еще не все — по оценкам экспертов, не менее полумиллиарда гривен уйдет на рекламу в печатных СМИ и на радио. Итого кампания обойдется около 3 млрд. грн — это как миллион средних зарплат украинцев.

Политолог Владимир Фесенко считает, что основные рекламные кампании ведутся эффективно: «Королевская и Кличко делают акцент на образе лидера и новизне. Причем Королевская уже перешла к демонстрации своей команды в лице Шевченко и Ступки, и не исключаю, что то же сделает Кличко. Оппозиция тоже сначала концентрировала рекламу на лидерах, чтобы зафиксировать в сознании масс тандем Тимошенко—Яценюк, теперь же перешла на позиционировании себя как главной альтернативы власти. ПР использует контраст, в котором плохое — это оппозиция, которая развалила страну, будучи властью, а хорошее — нынешняя власть, которая восстановила стабильность и начала развитие. Очень качественная реклама у КПУ: у нее отсутствует образ лидера (при всей известности Симоненко сторонники КПУ голосуют не за него), зато четко артикулируется ностальгия по СССР и — на контрасте — социальная несправедливость при капитализме. В принципе, все партии так или иначе подстраиваются под запрос своей аудитории. Даже Ляшко с вилами».

А вот политолог Михаил Погребинский далеко не все кампании оценивает положительно: «На мой взгляд, наиболее неординарные кампании у коммунистов и Кличко. Реклама Королевской непонятна — нет единой стратегии и потому нет целостной картины. Неубедительно выглядит нынешняя волна рекламы «Батькивщины». А «Регионы» повторили старые месседжи о предыдущей власти. Хотя сейчас им нужно делать акцент на том, что они начали делать, к примеру, приняли закон о языках, и что они сделают, если их поддержат.

Ранее Главред сообщал, что Центральная избирательная комиссия Украины заявляет, что ей мешают выполнять предписания закона о жеребьевке для определения очередности предоставления эфирного времени для предвыборной агитации за счет госбюджета.

В частности, ЦИК обязал Нацсовет по телерадиовещанию и Госкомтелерадио "обеспечить безусловное выполнение" требований закона о предоставлении эфирного времени государственными региональными телерадиоорганизациями Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской областей.

Расписание предварительного расписания эфирного времени для ведения предвыборной агитации в этих областях должно быть предоставлено до 12:00 часов 3 сентября.

"Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания и Государственный комитет телевидения и радиовещания не осуществили необходимые меры, необходимые для обеспечения эфирного времени политическим партиям и кандидатам в народные депутаты для проведения предвыборной агитации. При таких условиях Центризбиркому создаются препятствия для выполнения предписаний закона о жеребьевке для определения очередности предоставления эфирного времени", - отмечается в постановлении ЦИК.

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