В Украине стало меньше наличных денег

3 сентября 2012, 08:44

{1-} Доля наличных средств в общем денежном обороте Украины по состоянию на 1 августа составила всего 27,9%. Это является самым низким показателем за последние 10 лет, сообщила заместитель председателя Нацбанка Вера Рычаковская. Впрочем, добиться этого удалось не благодаря активизации безналичных платежей, к чему стремятся регулятор и банкиры, а из-за недостаточно быстрого роста объема наличных по отношению ко всей денежной массе — 4,6% против 5,1%, пишет "Коммерсант-Украина".

На 1 августа общий объем наличных средств составил 219,5 млрд. грн, из которых 217,9 млрд грн номинированы в банкнотах —2,6 млрд шт. При этом 201,5 млрд грн обращается вне банковской системы. В центробанке пока не рассчитывают, что безналичные расчеты в ближайшее время распространятся на все платежи.

"Какая-то часть наличных, конечно, находится в тени, но большая доля обеспечивает насущные потребности населения",— говорит Вера Рычаковская.

Участники рынка говорят, что основным фактором торможения развития безналичных расчетов остается недоверие населения к банковской системе. Украине еще предстоит длительная работа для того, чтобы достичь уровня безналичных расчетов на развитых финансовых рынках. Для сравнения, в США доля безналичных расчетов составляет около 90%, в Евросоюзе — 91%, Китае — 93,8%, Южной Корее — 97,8%.

Согласно исследованию Government E-Payment Adoption Ranking, Украина заняла 60-е место по уровню развития электронных платежей среди 62 исследуемых стран в 2011 году, обогнав лишь Уганду и Нигерию.

Значительная доля наличного оборота объясняется популярностью нелегального трудоустройства граждан. "Нужно учитывать, что у нас многие получают зарплату неофициально, в конвертах. В розничном товарообороте мимо касс проходит 200-250 млрд грн, которые непонятно откуда берутся и куда уходят",— отмечает директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов.

Для развития безналичных расчетов в ближайшее время появятся новые стимулы. В июне Верховная рада приняла в первом чтении законопроект N10656, которым Нацбанку предоставляется право устанавливать лимиты для наличных расчетов населения. Банки поддержали эту инициативу, поскольку обслуживание наличных платежей обходится им дороже безналичных из-за необходимости оплачивать услуги инкассаторов, кассиров, содержать хранилища и сейфы. В ближайшие дни ожидается принятие этого закона в целом.

"От того, насколько эффективно банки внедрят в ежедневный обиход украинцев пластиковые карты, регламентировав оправданные ограничения на суммы наличных расчетов, зависит и процесс минимизации теневой экономики. Как известно, в тени на сегодняшний день, по разным подсчетам, обращается от 35% до 50% национального бизнеса,— говорит первый заместитель председателя правления Укргазбанка Станислав Шлапак.— Минимизация этой доли — едва ли не основная на сегодняшний день задача как исполнительной, так и законодательной власти. Но сам по себе показатель — менее 30% наличных средств — уже свидетельствует об определенных позитивных сдвигах в этом направлении".

Как сообщал Главред ранее, пластиковые карты международных операторов Visa и Мaster Сard для украинцев могут быть заблокированы.

К такому исходу может привести конфликт Нацбанка Украины и Международных платежных системам (МПС). Предметом спора является требование НБУ о том, что услуги МПС должны оплачиваться исключительно в гривне, причем это правило распространяется на все транзакции, осуществляемые в пределах Украины с использованием карт, выпущенных банками-резидентами. За нарушение этого правила банки будут штрафовать.

Фото: shutter stock

Новости по теме:

Нацбанк осложнил обмен валюты для физических лиц

Карты Visa и Мaster Сard могут заблокировать для украинцев

Нацбанк облегчил ввоз наличной валюты в Украину

Украинские банки в июле получили рекордную прибыль

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять