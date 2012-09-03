В Украине стало меньше наличных денег

{1-} Доля наличных средств в общем денежном обороте Украины по состоянию на 1 августа составила всего 27,9%. Это является самым низким показателем за последние 10 лет, сообщила заместитель председателя Нацбанка Вера Рычаковская. Впрочем, добиться этого удалось не благодаря активизации безналичных платежей, к чему стремятся регулятор и банкиры, а из-за недостаточно быстрого роста объема наличных по отношению ко всей денежной массе — 4,6% против 5,1%, пишет "Коммерсант-Украина".

На 1 августа общий объем наличных средств составил 219,5 млрд. грн, из которых 217,9 млрд грн номинированы в банкнотах —2,6 млрд шт. При этом 201,5 млрд грн обращается вне банковской системы. В центробанке пока не рассчитывают, что безналичные расчеты в ближайшее время распространятся на все платежи.

"Какая-то часть наличных, конечно, находится в тени, но большая доля обеспечивает насущные потребности населения",— говорит Вера Рычаковская.

Участники рынка говорят, что основным фактором торможения развития безналичных расчетов остается недоверие населения к банковской системе. Украине еще предстоит длительная работа для того, чтобы достичь уровня безналичных расчетов на развитых финансовых рынках. Для сравнения, в США доля безналичных расчетов составляет около 90%, в Евросоюзе — 91%, Китае — 93,8%, Южной Корее — 97,8%.

Согласно исследованию Government E-Payment Adoption Ranking, Украина заняла 60-е место по уровню развития электронных платежей среди 62 исследуемых стран в 2011 году, обогнав лишь Уганду и Нигерию.

Значительная доля наличного оборота объясняется популярностью нелегального трудоустройства граждан. "Нужно учитывать, что у нас многие получают зарплату неофициально, в конвертах. В розничном товарообороте мимо касс проходит 200-250 млрд грн, которые непонятно откуда берутся и куда уходят",— отмечает директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов.

Для развития безналичных расчетов в ближайшее время появятся новые стимулы. В июне Верховная рада приняла в первом чтении законопроект N10656, которым Нацбанку предоставляется право устанавливать лимиты для наличных расчетов населения. Банки поддержали эту инициативу, поскольку обслуживание наличных платежей обходится им дороже безналичных из-за необходимости оплачивать услуги инкассаторов, кассиров, содержать хранилища и сейфы. В ближайшие дни ожидается принятие этого закона в целом.

"От того, насколько эффективно банки внедрят в ежедневный обиход украинцев пластиковые карты, регламентировав оправданные ограничения на суммы наличных расчетов, зависит и процесс минимизации теневой экономики. Как известно, в тени на сегодняшний день, по разным подсчетам, обращается от 35% до 50% национального бизнеса,— говорит первый заместитель председателя правления Укргазбанка Станислав Шлапак.— Минимизация этой доли — едва ли не основная на сегодняшний день задача как исполнительной, так и законодательной власти. Но сам по себе показатель — менее 30% наличных средств — уже свидетельствует об определенных позитивных сдвигах в этом направлении".

Как сообщал Главред ранее, пластиковые карты международных операторов Visa и Мaster Сard для украинцев могут быть заблокированы.

К такому исходу может привести конфликт Нацбанка Украины и Международных платежных системам (МПС). Предметом спора является требование НБУ о том, что услуги МПС должны оплачиваться исключительно в гривне, причем это правило распространяется на все транзакции, осуществляемые в пределах Украины с использованием карт, выпущенных банками-резидентами. За нарушение этого правила банки будут штрафовать.

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