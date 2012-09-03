В специзоляторе СБУ кормят, как в больнице, но запрещают чай в пакетиках

3 сентября 2012, 09:05

{1-} В самом элитном СИЗО Украины – специзоляторе СБУ – где сидят обвиняемый в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе бывший начальник милицейской «наружки» генерал Алексей Пукач, обвиняемый в растрате миллионов «Родовид-банка» бывший временный администратор банка Сергей Щербина, а также фигурант знаменитого «дела оборотней» Юрий Нестеров, кормят, как в больнице, но запрещают персики и чай в пакетиках, сообщает «Сегодня».

В свое время в этом изоляторе побывали экс-министр Николай Рудьковский, нынешний нардеп Андрей Шкиль, бывший глава Госфинмониторинга Василий Волга, корейские шпионы, осужденные в Днепропетровске, и многие другие. Недолго, около недели сразу после ареста, сидел тут и экс-министр внутренних дел Юрий Луценко.

В изоляторе СБУ считают, что у них есть больше возможностей оградить человека под стражей от любых неожиданностей хотя бы потому, что арестованных тут гораздо меньше, чем в обычных изоляторах. (К примеру, в Лукьяновском СИЗО на сегодня содержится около 4 тысяч заключенных, а здесь всего несколько человек, это число постоянно меняется, сегодня — около десяти. — Ред.).

По словам начальника отдела обеспечения досудебного следствия СБУ полковника Игоря Демченко полная вместимость изолятора — 48 человек. Все камеры 2-местные, хотя в основном сидят по одному (например, Пукач). Они оборудованы видеонаблюдением, мониторы есть у дежурной смены и возле дверей камер.

Курение, по словам Демченко, разрешается в прогулочном дворике (всего их четыре, гуляют покамерно, то есть по одному либо двое). Прогулка — 1 час 1 раз в день, но если в камерах курят, то открывают окна. Если сокамерник против, приходится договариваться…

Передачи разрешены без ограничения веса (но если почтой, то до 30 кг). Разрешены хлеб, хлебобулочные изделия, печенье, конфеты, сухофрукты, сухие супы, сыр (кроме плавленого), масло сливочное, сало шпик, колбаса полукопченая, мясо копченое, чай, кофе, мед, свежие фрукты, табак, спички, верхняя одежда, головной убор (по сезону), туалетные принадлежности, бритва механическая или электрическая, кипятильник или электрочайник, некоторые другие вещи.

В список запрещенных вошли абрикосы или персики с косточками. Причина: разломав косточку, можно смастерить режущее оружие, повредить себя или кого-то другого. Нельзя передавать также чай в пакетиках с нитяными хвостиками. Оказывается, при должном терпении из этих нитей можно сплести достаточно длинную и прочную веревку…

Питание спецконтингента — с госпитальной кухни военно-медицинского управления СБУ. То есть те, кто сидит в камерах, едят точно то же самое, что и больные в госпитале СБУ. Еда, конечно, не острая, диетическая, в основном каши, супы. Но полезная. Плюс, разумеется, продуктовые передачи.

 

фото: segodnya.ua

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