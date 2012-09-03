Суд продолжит рассматривать дело Волги

{1-} 3 сентября, в Шевченковском районном суде Киева состоится начало судебных прений по уголовному делу против экс-главы Госфинуслуг Василия Волги.

После завершения судебных прений, суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Напомним, на одном из прошлых заседаний Василий Волга заявил, что признает свою вину в халатности при приеме своего водителя Виталия Присяжнюка на должность главного специалиста одного из отделов ведомства. Об этом он заявил в ходе заседания суда 18 июля.

«Ваша честь, я свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества, или завладение им путем злоупотребления служебным положением) не признаю. Считаю себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 364 Уголовного кодекса (служебная халатность)», – заявил Волга.



В то же время экс-глава Госфинуслуг отказался признавать свою вину в злоупотреблении служебным положением. По его словам, Присяжнюк в ходе приема на работу подал поддельный документ о высшем образовании, о чем сам экс-глава Госфинуслуг был не в курсе.

Как сообщал Главред ранее, Василий Волга обвиняется в том, что вымогал взятку у председателя наблюдательного совета кредитного союза «Первое кредитное общество» Андрея Азарова в размере 500 тыс. долл. через директора одного из департаментов Госфинуслуг Виктора Адамовича, а также в трудоустройстве своего водителя по поддельному диплому. В случае признания виновным Василию Волге грозит до 10 лет тюремного заключения.

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