Названо имя погибшего в "депутатском" ДТП

{1-} Во время ДТП, которое произошло 1 сентября под Уманью Черкасской области и связывалось с именем нардепа-регионала Антона Яценко, погиб 25-летний судебный исполнитель Дмитрий Гуртовой, сообщает «Сегодня».
Кроме сидевшего за рулем Гуртового были травмированы еще три человека.
Ранее «Главред» сообщал, что в Интернете появились сообщения, что за рулем Mercedes, который протаранил выезжающий с АЗС автомобиль, якобы находился Яценко.
В ГАИ Черкасской области официально заявили, что факт ДТП действительно был, но вышеназванного депутата ни за рулем, ни в салоне машины не было.
«На трассе Киев-Одесса водитель автомобиля Daewoo при выезде с АЗС на дорогу не дал преимущества движущемуся по главной дороге Mercedes. Депутата в салоне Мерседеса не было», - заявила представитель облГАИ Алена Плаксий.
«Яценко был на рабочем месте в Умани, проводил совещание», - сказала пресс-секретарь Яценко Веста Зуб.
фото: procherk.info
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