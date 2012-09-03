В Йемене истребители перепутали «Аль-Каиду» с мирными жителями, 14 погибших

{1-} В воскресенье, 2 сентября, беспилотные истребители ВВС Йемена нанесли удар по двум машинам с мирными жителями, а не с боевиками «Аль-Каиды». В результате погибли 14 мирных жителей, включая женщин и детей.

Власти Йемена выясняют личности погибших и получивших ранения в результате авиаудара в районе города Рада провинции Эль-Бейда, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Пятеро человек погибли и восемь получили ранения. Мы продолжаем расследование с целью определить, кто были эти люди и каким образом они были связаны с «Аль-Каидой», - приводит телеканал «Аль-Джазира» заявление официального лица республики.

Староста одной из деревень сообщил, что авиаудар, очевидно, был предпринят с целью уничтожения главаря местной ячейки «Аль-Каиды», который, однако, остался в живых.

Согласно другим сведениям, в том числе из ВВС, жертвами авианалета стали 14 мирных жителей, включая женщин и детей. Удар с воздуха был санкционирован на основании оказавшихся «ложными разведывательных данных», согласно которым в двух машинах следовали экстремисты в сопровождении женщин. На самом деле это были местные жители, возвращавшиеся домой, сообщил деревенский староста Ахмед Али. По его словам, среди погибших - три женщины и столько же детей.

фото: presstv.com

Новости по теме:

В Йемене смертник взорвал 30 человек

В Йемене неизвестные похитили итальянского дипломата

В Йемене смертник взорвал полицейскую академию: 22 погибших, десятки раненых

В Йемене уничтожены тридцать боевиков "Аль-Каиды"