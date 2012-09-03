Суд снова займется вопросом включения Тимошенко и Луценко в бюллетень

{1-} В понедельник, 3 сентября, Киевский апелляционный административный суд рассмотрит иск в отношении действий Центральной избирательной комиссии по незаконному решению о невключении в избирательный бюллетень кандидатов в народные депутаты от Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлии Тимошенко и Юрия Луценко. Об этом сообщили в пресс-службе "Батькивщины".

Начало заседания: 10:00.

Как сообщал Главред ранее, 8 августа ЦИК отказала в регистрации кандидатами в народные депутаты экс-премьеру Юлии Тимошенко и экс-министру внутренних дел Юрию Луценко.

По словам члена ЦИК Александра Шелестова, учитывая документы, поданные в ЦИК 6 августа Министерством внутренних дел, а 8 августа – Печерским судом и Генпрокуратурой, комиссией были обнаружены обстоятельства, которые лишают Тимошенко и Луценко права баллотироваться в народные депутаты.

11 августа Киевский апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Объединенной оппозиции в ЦИК на отказ зарегистрировать Тимошенко и Луценко кандидатами в депутаты. Суд мотивировал свое решение тем, что законодательство не разрешает регистрацию кандидатами в народные депутаты лиц, которые имеют на время регистрации непогашенную судимость.

13 августа объединенная оппозиция обжаловала в решение Киевского апелляционного админсуда в Высшем суде, который 15 августа также отказал в регистрации Тимошенко и Луценко.

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