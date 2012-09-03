{1-} Между Украиной и Россией возник новый газовый конфликт. Украина отказалась формировать резерв российского газа в собственных хранилищах для обеспечения поставок топлива в ЕС. В "Газпроме" говорят, что Украина "снова отказывается" купить необходимые Москве объемы газа для наполнения подземных газохранилищ, пишет Коммерсантъ Украина.

"Мы настаиваем на том, что должно быть закачано 25 миллиардов кубометров природного газа. Украинская же сторона говорит, что ей достаточно будет и 20 миллиардов кубометров", - пояснил представитель "Газпрома".

"Газпромбанк готов выдать кредит для закупки дополнительного объема газа, но Украина не готова на это идти", - отметил он.

Прошлой зимой у "Газпрома" возникли проблемы с поставкой европейским потребителям в связи с тем, что компания отказалась хранить резервные объемы топлива в украинских ПХГ.

Но в июле стороны смогли договориться: Газпромбанк, совладельцем которого является "Газпром", выделил "Нафтогазу" беспрецедентный кредит в $ 2 миллиарда.

За эти средства компания должна была закупить газ для закачки в подземные хранилища, продать его в следующем году европейским потребителям и заработать дополнительные средства.

Однако затем в "Нафтогазе" отказались от этих планов - в компании решили не привлекать кредит и не закупать дополнительные объемы газа, рассказали в Минэнерго.

Источник в департаменте нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Минэнерго рассказал, что на конец августа в ПХГ было накоплено уже 16100000000 кубометров газа.

"Мы планируем закачать еще около 4 миллиардов кубометров до начала отопительного сезона. Этого должно хватить для бесперебойного транзита газа в случае, если российская сторона не снизит подачу газа, как было этой зимой из-за холодов в самой России", - сказал собеседник.

Если же "Газпром" хочет подстраховать себя, он может арендовать украинские подземные газохранилища и хранить там топливо, оплачивая аренду украинской стороне, отмечает источник в Минэнерго.

По его словам, украинская сторона не готова идти навстречу России в вопросе хранения природного газа в силу того, что добиться существенных уступок как в вопросе снижения цен на газ, так и в вопросе отказа России от альтернативных маршрутов транзита топлива не удалось.

Напомним, в минувшую пятницу на переговорах в Москве глава Минэнерго Юрий Бойко и глава "Газпрома" Алексей Миллер обсуждали закачки газа в украинские ПХГ.

Фото: minprom.ua

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