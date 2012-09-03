Медведев потребовал от русского языка занять «наступательную позицию»

{1-} Россия должна занимать «наступательную позицию» по распространению русского языка в мире, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

Об этом Медведев заявил на совещании руководителей представительств и представителей Россотрудничества в Москве, сообщает УНИАН.

«Россотрудничество принимает большое внимание распространению русского языка, число курсов русского языка растет и число слушателей растет. Но их по-прежнему не так много, как нам бы хотелось. Не достаточно обеспечивать предложения, нужно способствовать увеличению спроса и занимать более наступательную позицию», - сказал Медведев.

По его мнению, интерес в мире к русскому языку высок, и русский язык остается средством приобщения к достижениям культуры и науки, а также средством межнационального общения.

Медведев подчеркнул, что очень важна работа с российскими соотечественниками за рубежом и с глобальным «Русским миром». По его словам, речь идет о всесторонней защите прав и интересов этой категории граждан.

«Многие соотечественники искренне и глубоко любят свою историческую Родину, хотят поддерживать с ней связь, готовы в меру сил помогать России и это настрой должен находить отклик и поддержку с нашей стороны», - сказал Д.Медведев.

Кроме того, российский премьер отметил, что Россия должна быть конкурентоспособной на рынке образовательных услуг.

Ранее «Главред» сообщал, что посол России в Украине Михаил Зурабов заявил, что Россия готова активно помогать Украине в реализации закона о государственной языковой политике в сфере образования.

фото: kremlin.ru

Новости по теме:

Медведев подписал документ, означающий «автомобильную» войну с Украиной

В Минобразования рады участию России в реализации закона о языках

РФ поможет развивать русский язык в Украине