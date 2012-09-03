Российские авто для украинцев станут на тысячу долларов дороже

{1-} Легковые автомобили производства Российской Федерации подорожают в Украине примерно на $1000. Об этом в понедельник, 3 сентября, во время лекции студентам Киевского национального университета строительства и архитектуры заявил премьер-министр Николай Азаров.

Азаров отметил, что из-за нового утилизационного сбора, введенного Россией, машины, произведенные в Украине подорожают на сумму от $1000 для легковых автомобилей, до $20 тыс. для грузовых, передает НБН.

«Раньше машина стоила, скажем, 10 тысяч, а будет 11 и россияне будут меньше покупать украинских машин», – пояснил он.



В связи с этим, по мнению премьера, снизится импорт.



«А мы что, будем сидеть и молчать? Мы тоже на российские машины введем плату на утилизацию и российские машины, которые придут на наш рынок, будут стоить на $1000 дороже и наши люди не будут их покупать», – заявил Николай Азаров.

Напомним, с 1 августа 2012 года в РФ вступил в силу закон о 30%-ном утилизационном сборе на отдельные виды колесных транспортных средств, в соответствии с которым за каждое транспортное средство, ввозимое в РФ либо произведенное в РФ, уплачивается утилизационный сбор в целях обеспечения экологической безопасности. Плательщиками сбора признаются лица, которые осуществляют ввоз автомобилей в РФ, а также лица, которые производят автомобили на самой территории России.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Украины Николай Азаров пригрозил России санкциями в ответ на введение 30-процентного утилизационного сбора на автомобили, который приведет к значительному сокращению поставок украинских автомобилей в РФ и наоборот.

Азаров подчеркнул, что путем переговоров будут найдены механизмы, которые позволят решить этот вопрос для отечественных автопроизводителей, в частности, КрАЗа.

«Наши с вами отношения никогда не строились на таких принципах. Потому не вынуждайте нас вводить санкции в ответ – это ни к чему доброму не приведет», - отметил премьер.

фото: ma.by

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