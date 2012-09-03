Обнародованы планы депутатов на начало осени

{1-} На первой пленарной неделе одиннадцатой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва народные депутаты, среди прочего, планируют рассмотреть законопроекты о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "Об информации" (и Закона Украины "О доступе к публичной информации". Об этом сообщили в Информационном управлении парламента, передает УНН.

В четверг, 6 сентября, парламент планирует рассмотреть во втором чтении законопроект "О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины (относительно преступлений против нравственности в сфере половых отношений)" и "О порядке организации и проведения мирных мероприятий".

На рассмотрение парламентариев вынесен законопроект "Об охране зеленых насаждений в городах и других населенных пунктах" и "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно выброса отходов в неположенных местах)".

Также в четверг во втором чтении будет рассматриваться законопроект "О признании отрасли машиностроения одной из приоритетных в промышленности Украины".

В пятницу, 7 сентября, народные депутаты заслушают отчет Временной следственной комиссии по вопросам расследования обстоятельств, которые привели к ситуации, которая сложилась вокруг ЗАО "Индар" и Временной следственной комиссии по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины, Земельного кодекса Украины, других законов Украины и принятия противоправных решений Киевским городским советом в период с 2007 по 2010 годы.

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