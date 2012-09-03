Путин снова публично поцеловал ребенка: Интернет возмущен

2 сентября президент России Владимир Путин принял участие в торжествах, посвященных 200-летию Бородинской битвы. Во время визита в Бородино российский президент снова не удержался от проявления сентиментальных чувств по отношению к детям. Эпизод был заснят фотокорреспондентами, снимки разлетелись по Сети в сопровождении язвительных комментариев.

В отличие от событий шестилетней давности, когда Владимир Путин поцеловал мальчика Никиту в живот, на этот раз президент РФ лишь поцеловал в руку светловолосую маленькую девочку, увиденную им на Бородинском поле, передает НБН.

Снимки этого события появились в Facebook и ЖЖ. Один из блоггеров в комментариях заявил: «Хватит целовать наших детей!!!!!!!». Другие читатели прокомментировали сдержаннее: «Опять...», «Надо же, опять за свое...».



Некоторые блоггеры высказывают предположение, что Путин «уже в том возрасте, когда очень хочется внуков», чтобы «тискать» их и «козу» делать.



Также в Интернете отметили, что Владимир Путин не единственный политик, который целует детей. В качестве примера приводят президента США Барака Обаму.



«Есть много фоток, где Обама с младенцами и чмокает их, но это делает по-другому. Целует их в область лба», – пишут блоггеры.



Напомним, что шесть лет назад история с поцелуем в живот мальчика Никиты наделала много шума в прессе. Резонансный случай произошел в Кремле 28 июня 2006 года. Тогда президент Владимир Путин шел в свою резиденцию через Соборную и Ивановскую площади Кремля после встречи с выпускниками военных академий и училищ в Большом Кремлевском дворце. По дороге глава государства остановился, чтобы поговорить с туристами, и тут заметил маленького мальчика. Он присел на корточки и спросил его имя. Получив ответ, Путин неожиданно для всех задрал на ребенке футболку и поцеловал его в голый живот.



Помимо этого, в 2008 году Владимир Путин он принял у себя в резиденции в Кремле и тоже поцеловал девятилетнюю жительницу Бурятии Дашу Варфоломееву, которая во время прямого эфира попросила у него платье «как у Золушки».

Как сообщал Главред ранее, рейтинг Путина упал до исторического минимума. Деятельность Владимира Путина на посту президента России положительно оценивают всего 48%, а 25% высказались резко против него, тогда как в мае сторонниками Путина можно было назвать 60% респондентов, а о своей антипатии к нему заявляли 21% опрошенных.



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