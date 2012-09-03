ДТП на Волыни: ЗиЛ врезался в маршрутку, пострадали 11 человек

В субботу, 1 сентября, около 12.00 в Нововолынске Волынской области произошло ДТП, во время котрого были травмированы 11 человек.

Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба ГАИ.

По предваритедльным данным, водитель грузовика ЗиЛ-431410, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом «Богдан», после чего перевернулся на левый бок.

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В результате ДТП водитель и 10 пассажиров автобуса получили телесные повреждения. Продолжается следствие.

Ранее «Главред» сообщал, что 28 августа под Симферополем произошло ДТП: столкнулись грузовая фура DAF и маршрутный автобус, пострадали 7 пассажиров маршрутки.

фото: sai.gov.ua

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