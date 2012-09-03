Оппозиция потребовала не печатать бюллетени без Тимошенко и Луценко

{1-} ВО "Батькивщина" просит суд приостановить печатание бюллетеней для голосования по партийным спискам для обеспечения своего иска о невключении в бюллетень фамилий экс-премьера Юлии Тимошенко и экс-главы МВД Юрия Луценко.

С таким ходатайством в Киевский апелляционный административный суд обратился представитель ВО "Батьквищина" в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Руслан Князевич. В своем ходатайстве он просит приостановить действие постановления ЦИК от 29 августа, которым были утверждены форма и текст бюллетеня, передаёт Интерфакс – Украина.

По словам Князевича, такая мера необходима для того, чтобы не были нарушены интересы истца.

В то же время, представитель ЦИК Наталия Ларина сообщила, что ЦИК уже передал контрольный образец бюллетеней для голосования по партийным спискам на полиграфкомбинат "Украина" для печати.

В настоящее время суд удалился в совещательную комнату для рассмотрения ходатайства и вынесения по нему решения.

Как сообщал Главред ранее, 8 августа ЦИК отказала в регистрации кандидатами в народные депутаты экс-премьеру Юлии Тимошенко и экс-министру внутренних дел Юрию Луценко.

По словам члена ЦИК Александра Шелестова, учитывая документы, поданные в ЦИК 6 августа Министерством внутренних дел, а 8 августа – Печерским судом и Генпрокуратурой, комиссией были обнаружены обстоятельства, которые лишают Тимошенко и Луценко права баллотироваться в народные депутаты.

11 августа Киевский апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Объединенной оппозиции в ЦИК на отказ зарегистрировать Тимошенко и Луценко кандидатами в депутаты. Суд мотивировал свое решение тем, что законодательство не разрешает регистрацию кандидатами в народные депутаты лиц, которые имеют на время регистрации непогашенную судимость.

13 августа объединенная оппозиция обжаловала в решение Киевского апелляционного админсуда в Высшем суде, который 15 августа также отказал в регистрации Тимошенко и Луценко.

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