Лукашенко посоветовал оппозиции бороться, а не бряцать языком

{1-} Истинная оппозиция будет не бойкотировать парламентские выборы, а бороться до конца, считает президент Беларуси Александр Лукашенко.

Так он прокомментировал парламентскую избирательную кампанию в Беларуси, о чем со ссылкой на пресс-службу президента РБ сообщает УНИАН.

«То, что оппозиция может пользоваться пиаром, это в политике нормально. Но если ты как-то позиционируешь себя, предлагаешь за тебя голосовать, показываешь товар лицом, показываешь себя народу, то надо идти до конца. Если бы это была истинная оппозиция, она бы боролась до конца. Если ты просто бряцаешь языком, значит, ты выполняешь чей-то заказ или хочешь покрасоваться какое-то время перед людьми», - сказал Лукашенко.

По его мнению, в Беларуси оппозиции как таковой нет, а те, кто призывает к бойкоту выборов, это не оппозиция, а пятая колонна.

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«Поэтому я часто говорю: это не оппозиция. Оппозиция будет бороться, бороться за власть, за интересы народов или еще за что-то. Это пятая колонна, они действуют в интересах определенных сил, которые порой находятся за пределами нашей страны. Оппозиция будет бороться, пятая колонна – дестабилизировать обстановку, в том числе и такими методами», — подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко считает, что если человек изначально не верит в свою победу на выборах, он не должен выдвигаться кандидатом. «Мы же никого не заставляем. Поэтому нет здесь никакой оппозиционности. Есть работа – абсурдная, чтобы опрокинуть в данном случае этот процесс, а если повезет, то и страну. Но я часто говорю: этого не будет, не получится», - заявил Лукашенко.

Ранее «Главред» сообщал, что парламентские выборы в Беларуси пройдут 23 сентября 2012 года. На них пригласят международных наблюдателей, но " волоком тащить" никого не будут, о чем заявил сам Лукашенко.

фото: belta.by

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