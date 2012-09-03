К выборам милиция закупила водометы, автозаки и щиты

3 сентября 2012, 11:43

{1-} Министерство внутренних дел Украины 9-27 августа по результатам тендеров заключило ряд соглашений на приобретение специального оборудования и спецавтомобилей на 60,90 млн грн.  Среди "обновок" - шесть водометных автомобилей, автозаки заградительные турникеты и щиты.

Об этом со ссылкой на «Вісник державних закупівель» сообщает сайт "Наші гроші".

53 млн грн. направлено на закупку автомобилей спецназначения, которые должны быть поставлены МВД до конца октября, когда в Украине должны пройти парламентские выборы.

Это 54 заднеприводные кроссоверы «Ssang Yong Rexton» по 260 тыс. грн., Оборудованные радиостанциями Vertex VX-2100, системой спутникового позиционирования типа Дрозд-М1, видеокамерами и видеорегистраторами Smarty и мобильными компьютерами. Аналогичным оборудованием должны быть оборудованы 20 автобусов Богдан А202.10 и восемь автобусов ПАЗ 4234, приобретенные по 400 тыс. грн. для перевозки бойцов МВД. Также приобретены шесть водометных автомобилей на базе КамАЗ по 2,45 млн грн, 20 автобусов ПАЗ 4234 для перевозки задержанных и заключенных по 599 тыс грн. пять автозаков на базе ГАЗ-3302 по 218 тыс грн.

Основным поставщиком автотехники на сумму 26 млн грн выбрали ООО «Харьковская автомобильная торговая компания», зарегистрированное в апреле 2011 года с уставным капиталом 51 тыс. грн. на панамский офшор «Саусфорд прожектс корп. (Southford projects corp.)».

Другими поставщиками выбраны ООО «Завод« Пожспецмаш »и ООО «Техкомплект». Милиция также приобрела 4800 противоударных щитов по 594 грн. / шт, такое же количество комплектов для защиты рук и ног по 651 грн., и тысячу заградительных металлических турникетов по 3570 грн. / ед. Из этих турникетов длиной 1,5 м и высотой 1,3 м можно монтировать мобильные барьеры в городах большого скопления людей. "Наші гроші" напоминают, что в июле военная часть 3078 Внутренних войск МВД приобрела военного оборудования на 105 860 000 грн. Эту закупку мотивировали подготовкой внутренних войск к обеспечению охраны общественного порядка во время Евро-2012.

Ранее Главред  также сообщал, что Государственное агентство экологических инвестиций и компания Sumitomo Corporation подписали договор на поставку 1200 автомобилей Toyota Prius для МВД на сумму 34 миллиона гривен.

фото: ostro.org

Новости по теме:

Киевская милиция купила машин на 5 миллионов

Киевские милиционеры купили «Skoda» за 300 тысяч (ФОТО)

Украинские чиновники покупают машин в сто раз больше, чем европейские

Милиции закупили гибриды Toyota на 34 миллиона

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять