Суд не захотел останавливать печать бюллетеней без Тимошенко и Луценко

3 сентября 2012, 11:58

{1-} Киевский апелляционный административный суд отказал в удовлетворении ходатайства ВО "Батькивщина" об остановке печатания бюллетеней для голосования по партийным спискам для обеспечения своего иска.

Суд посчитал, что истец не предоставил достаточных доказательств того, что его интересы могут быть нарушены.

ВО "Батькивщина" в своем иске просит признать незаконным постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от 29 августа о форме и тексте бюллетеня в связи с тем, что в бюллетене в первой пятерке кандидатов от этой партии не будут указаны экс-премьер Юлия Тимошенко и экс-глава МВД Юрий Луценко,  передаёт Интерфакс – Украина.

Как сообщал Главред ранее, 8 августа ЦИК отказала в регистрации кандидатами в народные депутаты экс-премьеру Юлии Тимошенко и экс-министру внутренних дел Юрию Луценко.

По словам члена ЦИК Александра Шелестова, учитывая документы, поданные в ЦИК 6 августа Министерством внутренних дел, а 8 августа – Печерским судом и Генпрокуратурой, комиссией были обнаружены обстоятельства, которые лишают Тимошенко и Луценко права баллотироваться в народные депутаты.

11 августа Киевский апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Объединенной оппозиции в ЦИК на отказ зарегистрировать Тимошенко и Луценко кандидатами в депутаты. Суд мотивировал свое решение тем, что законодательство не разрешает регистрацию кандидатами в народные депутаты лиц, которые имеют на время регистрации непогашенную судимость.

13 августа объединенная оппозиция обжаловала в решение Киевского апелляционного админсуда в Высшем суде, который 15 августа также отказал в регистрации Тимошенко и Луценко.

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