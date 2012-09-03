Литвин призвал нардепов к краткости: высосали любые выступления

{1-} Во вторник, 4 сентября, в Верховной Раде начнет работу 11-я сессия парламента IV созыва. Cпикер Владимир Литвин попросил нардепов быть краткими: «Уже высосали словами любые выступления».
Об этом Литвин сказал во время Согласительного совета, сообщает УНИАН.
В то же время он заметил, что во время открытия сессии не будет никаких «длинных речей».
«Я думаю, что мы должны согласиться с тем, что длинных вступительных докладов не нужно произносить. Я думаю, мы уже высосали словами любые выступления, любые оценки и предложения, и они будут рассматриваться как предвыборные движения», – сказал Литвин.
Он заметил, что парламент должен ограничиться тем, что проинформировать общество о своих планах на последнюю сессию.
Литвин заметил, что уже сегодня предлагается включить в повестку дня сессии почти 900 вопросов.
Председатель ВР также заметил, что в декабре текущего года состоится закрытие сессии.
«В декабре поблагодарим друг друга… и кто куда» - сказал Литвин.
Ранее «Главред» сообщал, что 28 октября в Украине пройдут парламентские выборы.
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