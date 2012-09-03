Украина завоевала еще два золота и одну бронзу на Паралимпиаде

{1-} На Паралимпийских играх, которые проходят в Лондоне, украинские спортсмены завоевали еще две золотые награды.

200-метровку комплексным стилем выиграл Евгений Бородайко, который установил рекорд мира, проплыв дистанцию за 2 мин. 33,13 сек. Еще одно «золото» завоевал Дмитрий Залевский в плавании на 100 метров. В этом же заплыве его коллега Виктор Смирнов завоевал бронзовую награду, сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.

Как сообщал Главред ранее, Международный паралимпийский комитет вернул украинке Марии Помазан завоеванную ею золотую медаль.

Кроме того, в третий день Паралимпийских игр в Лондоне украинская сборная завоевала три золотых, одну серебряную и две бронзовых медали, сообщается на сайте Национального комитета спорта инвалидов Украины.

Василий Ковальчук завоевал золото в пулевой стрельбе, чемпионами также стали пловец Андрей Калина и легкоатлет Юрий Царук.

«Серебро» завоевала пловчиха Оксана Хруль.

Легкоатлетка Инна Стрижак и пловец Алексей Федина завоевали для Украины «бронзу»

фото: paralympic.org.ua

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