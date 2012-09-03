FEMEN: Московский патриархат требует крови

Участницы скандального женского движения FEMEN, которые в центре Киева спилили поклонный крест, а потом призвали пилить кресты и спасать Россию, считают, что УПЦ МП требует их крови.
Об этом организатор движения Анна Гуцол заявила в интервью ТСН.
«Нам пока не ясно, чем это все закончится и что вообще происходит», - заявила Гуцол.
«Но Московский патриархат требует крови, требует наказания. И мы прекрасно понимаем, что это наказание не за акцию с крестом - какое им дело до этого креста, - а за нападение на Кирилла они решили отыграться через крест», - подчеркнула она.
«Вот на Синоде они будут рассматривать наши "богохульные" действия и требовать от украинской власти - вы представляете, Московский патриархат будет требовать от украинской власти посадить нас в тюрьму. Вот такие они добрые христиане», - резюмировала организатор движения.
Ранее «Главред» сообщал, что администрация «Живого журнала» заблокировала блог FEMEN. Причиной стали «антипоповские» и «экстремистские» лозунги феминисток вроде «Kill Kirill» и «Пили кресты, спасай Россию!», выкладываемые в их блоге.
фото: femen.livejournal.com
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