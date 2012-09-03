В Раде предложили новый способ борьбы с «кнопкодавами»

{1-} Лидер парламентской фракции "Наша Украина - Народная самооборона" Николай Мартыненко вновь предлагает ввести в действие сенсорную кнопку при голосовании в сессионном зале украинского парламента.

"У нас есть одно предложение – ввести в действие сенсорную кнопку. Только в таком случае возможна нормальная работа Верховной Рады", - заявил он в ходе заседания согласительного совета руководителей фракций и комитетов в понедельник в Киеве.

По словам Мартыненко, в противном случае работа Верховной Рады будет неэффективной, передаёт Интерфакс – Украина.

"Будут 150 депутатов (из 450 – ред.) и снова будут штамповаться законы по указу с Банковой или Грушевского", - сказал он.

На предложение Мартыненко председатель Верховной Рады Владимир Литвин отметил, что абсолютно согласен с ним и высказал мнение, что норма о том, что каждый народный депутат должен голосовать персонально – это конституционная норма.

Спикер отметил, что не против вновь внести на рассмотрение Верховной Рады проект постановления о введении персонального голосования, однако считает, что за это постановление должны проголосовать все. "Если хотите, я еще раз внесу постановление. Только проголосуйте", - сказал Литвин.

Как сообщал Главред ранее, Раде хотят ввести уголовную ответственность за голосование чужой карточкой. Соответствующий законопроект подготовил народный депутат Андрей Парубий.

В случае принятия законопроекта, будет введена уголовная ответственность для народных депутатов за голосование чужой карточкой.

«Так есть за рубежом. Этот законопроект не является исключительным, нашим. Мы взяли за основу то, что есть в европейских государствах, где действительно написано на карточке депутата, голосование за другого человека влечет уголовную ответственность», - отметил Парубий.

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