Россия решила покорить мир гуманитарными средствами

{1-} Россия должна усилить свое влияние в мире с помощью «мягкой силы», в первую очередь в странах СНГ. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал в Москве на совещании руководителей представительств и представителей Россотрудничества.

«Очевидно и то, что наше гуманитарное присутствие в мире не соответствует нашим возможностям, и это мы все тоже признаем. По большому счёту, сейчас мы восстанавливаем позиции, которые мы в силу известных причин утеряли в 1990-е годы, и мы существенно уступаем серьёзным международным игрокам в этой сфере», - сказал Медведев.

Российский премьер подчеркнул, что укрепление позиций РФ в мире, продвижение национальных интересов гуманитарными средствами – одни из важнейших приоритетов государства. По его словам, гуманитарное измерение выходит на передний план международной жизни, и созданное четыре года назад Россотрудничество должно стать одним из ключевых инструментов «мягкой силы», передает УНИАН.

«Влияние государства во многом зависит от способности продвигать свои национальные культурные ценности, язык и экспортировать их. По сути, речь идёт об особом ресурсе международного лидерства, которое прямо связано с человеческим потенциалом. Эти инструменты зачастую оказываются более значимыми, чем другие, и приобретают особое значение», - сказал Медведев.

Медведев заявил, что конкуренты России охотятся за талантливой молодёжью и новаторами, и так же должна действовать и Россия.

Медведев подчеркнул, что более чем 30-миллионная российская диаспора объективно усиливает потенциал российской «мягкой силы».

По его словам, опорные точки гуманитарного присутствия России - это российские центры науки и культуры.

До 2015 года планируется открыть ещё 35 новых представительств за границей, отметил он.

«Следует уделять особое внимание деятельности наших центров, ключевых для российских интересов в странах Содружества Независимых Государств, содействовать интеграционным процессам на пространстве СНГ. Важным инструментом здесь станет Межгосударственная целевая программа инновационного сотрудничества государств–участников СНГ на период до 2020 года. Её координатором, кстати, назначено Россотрудничество», - сказал Медведев.



Ранее Главред также сообщал, что Медведев заявил о том, что Россия должна занимать «наступательную позицию» по распространению русского языка в мире.

«Россотрудничество принимает большое внимание распространению русского языка, число курсов русского языка растет и число слушателей растет. Но их по-прежнему не так много, как нам бы хотелось. Не достаточно обеспечивать предложения, нужно способствовать увеличению спроса и занимать более наступательную позицию», - сказал Медведев.

фото: tsn.ua

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