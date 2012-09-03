В бою турецкого спецназа и курдских боевиков погибли 30 человек

В ночь на понедельник, 3 сентября, на юго-востоке Турции не менее десяти бойцов турецких спецслужб погибли в боях с курдскими боевиками. Еще семь человек ранены.

В свою очередь, турецкая газета «Хюрриет» отмечает, что турецким спецназовцам удалось уничтожить не менее 20 боевиков, сообщает «Интерфакс-Украина».

По сообщению губернатора турецкой провинции Ширнак Вахдеттина Озкана, в ночь на понедельник группа курдских боевиков атаковала КПП турецких спецслужб на границе с Ираком. Турецкие военнослужащие ответили на нападение.

В Анкаре отмечают, что в последнее время нападения курдских сепаратистов на турецких границах участились.

Непримиримые сторонники Курдской рабочей партии, запрещенной в Турции, продолжают вооруженную борьбу за создание независимого Курдистана с 1984 года. С тех пор в Турции погибли около 45 тыс. человек.

фото: kurdpress.com

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