Кравчук назвал авторов языкового закона "глухарями"

{1-} Руководство рабочей группы по усовершенствованию языкового законодательства, которая заканчивает подготовку изменений в закон Кивалова-Колесниченко, разругалась с авторами этого закона, поскольку он подвергся существенному редактированию не менее чем по 35 пунктам.

При этом глава группы, первый президент Украины Леонид Кравчук в комментарии «Главреду» назвал авторов закона «глухарями».

По его мнению, они не хотят ничего слышать, и убеждены, что люди только и думают, на каком языке общаться.

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«Никто не запрещает общаться ни на каком языке. Но если ты пошел в депутаты или хочешь стать государственным чиновником, идти на официальную трибуну, – и это записано в законах, – ты должен владеть государственным языком. Никто не придерживается этой нормы. Наоборот, выходит на трибуну и говорит: это богатство – знать много языков, но не хочет пошевелить и пальцем, чтобы изучить государственный язык. Это особый цинизм», - считает Кравчук.

«Языковой вопрос навязывается людям насильно. Несколько лет он не педалировался, люди жили спокойно, я радовался, что в конце концов наступило затишье. И сейчас, по социологическим опросам, язык и его употребление находится в конце списка волнующих вопросов. Просто перед выборами был сделан информационный «вброс», который не сработал так, как ожидалось, а теперь ведутся поиски виноватых», - подчеркнул он.

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